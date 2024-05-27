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14:32, 27 мая 2024Интернет и СМИ

Жителям российского региона пришли фейковые листовки о поверке счетчиков

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Самарцы получили якобы официальные предписания, которые предупреждали о необходимости осуществить поверку счетчиков. Однако, как пояснили в ресурсоснабжающей организации российского региона «РКС-Самара», данные листовки являются агрессивной рекламой.

Организация опубликовала фото такой листовки. На ней указано, что согласно Федеральному закону от 26.06.2008 №102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» индивидуальные приборы учета воды должны пройти обязательную метрологическую поверку.

«Приборы учета воды, установленные в вашей квартире, имеют межповерочный интервал и нуждаются в обязательной метрологической поверке, без проведения которой приборы считаются непригодными для водопотребления», — говорится на листовке. Там также названы сроки проведения поверки, телефон, по которому жители могут обратиться за услугой, и QR-код. Кроме того, на листовке значится подпись некоего Кузнецова В.А.

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В «РКС-Самара» данные листовки назвали псевдодокументами и заверили, что они не имеют никакого отношения к уведомлениям от ресурсной компании. «Это всего лишь информация, которая имеет признаки навязанной, недобросовестной рекламы и нацелена на то, чтобы жители как можно скорее воспользовались услугами определенной фирмы — сделали поверку счетчиков, а то и вовсе заменили их», — предупредили в компании. Там добавили, что поверку счетчиков нужно делать раз в 4-6 лет. Сроки поверки указаны в паспорте водомера и в квитанциях от «РКС-Самара» в правом нижнем углу, указали в организации.

Такие же извещения ранее получали жители других российских городов, например Благовещенска. В компании ООО «Амурские коммунальные системы» сообщили, что эти квитанции являются ложными.

Аналогичные листовки получали и жители Перми. Председатель правления ассоциации содействия жилищному самоуправлению «Пермский стандарт» Александр Зотин счел, что их создают и распространяют мошенники. Он указал, что эти листовки не соответствуют правилам оформления официальных документов. «Нет даже наименования органа, выдавшего "предписание". Кто такой Кузнецов, якобы подписавший его? Какая его должность? Кому адресовано предписание? А это обязательные реквизиты официального документа», — заявил Зотин.

Компании нередко используют подобную рекламу услуг по поверке и замене индивидуальных приборов учета, оформляя листовки в виде официальных документов. Ивановское УФАС ранее назвало подобные листовки агрессивной рекламной кампанией.

Утверждения о том, что самарцам пришли официальные извещения с требованием о поверке счетчиков, не распространились в российских СМИ. Местные медиа опубликовали достоверную информацию с комментариями «РКС-Самара» (1, 2).

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

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      Олег Давыдов
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