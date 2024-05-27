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17:07, 27 мая 2024Мир

Макрон год учил немецкий ради Шольца

AFP: Макрон год учил немецкий язык, чтобы преодолеть разногласия с Шольцем

Фото: Sebastian Kahnert / Globallookpress.com

Президент Франции Эммануэль Макрон год учил немецкий язык с репетитором, чтобы во время визита в Германию преодолеть разногласия с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Об этом сообщает агентство AFP.

Отмечается, что французский лидер, который изучал немецкий в школе, в течение прошлого года подтягивал свои навыки с профессором Франком Гренингером, проживающим во Франции.

«Он хочет достучаться до людей и тронуть их с помощью немецкого языка», — рассказал профессор. Он также похвалил Макрона, назвав его идеальным студентом, и отметил, что французский президент восприимчив и действительно хочет преуспеть в изучении языка.

Ранее стало известно, что Макрон и Шольц 28 мая проведут переговоры, в ходе которых обнародуют план совместной системы противовоздушной обороны (ПВО). При этом сообщается, что, возможно, обе страны поддержат инициативу Польши и Греции по созданию системы ПВО, призвав другие страны Европейского союза (ЕС) присоединиться к ней.

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      Семен Александров
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