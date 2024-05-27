Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
05:01, 27 мая 2024Забота о себе

Мужчины и женщины рассказали о самых больших предательствах в жизни

Фото: Unsplash

Женщины и мужчины, пережившие самые большие предательства со стороны близких, рассказали о своем опыте. Грустными историями из своей жизни они поделились в разделе AskReddit на форуме Reddit.

Многие пользователи форум рассказали, что незабываемую обиду им нанесли собственные родители.

Когда мне было 12 лет, мать заявила, что мы поедем навещать моего дядю Брэда, нравится мне это или нет. Он совратил меня в четыре года, а она сказала, что это было давно, и мне нужно уже оставить это в прошлом

Orphanbitchratпользовательница Reddit

Когда мне было семь или восемь, папа подарил мне на день рождения 60 долларов. Я чувствовал себя богачом, меня редко баловали деньгами и подарками. Я хотел купить видеоигру за 30 долларов и оставить себе сдачу. У игры был взрослый рейтинг, и я попросил отца купить ее. Он купил и оставил остальные 30 баксов себе, заявив: «Ты получил подарок на деньги, которые я дал. Неиспользованные я забираю себе». Мне уже 35 лет, а я помню это как вчера. Меня поразило это предательство со стороны собственного отца

Silver_Scallion_1127пользователь Reddit

Истории о предательствах друзей часто оказались связаны с деньгами и зависимостями.

Я финансово поддерживала подругу, боровшуюся с героиновой зависимостью. А она попыталась настроить против меня мужа, украла у нас тысячи долларов, украла мои обручальное и помолвочное кольца

paperbrilliantпользовательница Reddit
Материалы по теме:
«Я была в шоке, когда меня уволили» Люди по всему миру лишаются работы за посты в соцсетях. Как не попасть в их число?
«Я была в шоке, когда меня уволили»Люди по всему миру лишаются работы за посты в соцсетях. Как не попасть в их число?
26 декабря 2022
«Иногда я сама не верю, что это было правдой» Отчаявшиеся пары пытаются усыновить детей в Instagram. За это над ними жестоко издеваются
«Иногда я сама не верю, что это было правдой»Отчаявшиеся пары пытаются усыновить детей в Instagram. За это над ними жестоко издеваются
26 сентября 2019

Немало людей написали об изменах супругов — в том числе закончившихся рождением детей.

Обнаружил, что у моих сына и дочери разные биологические отцы, и в обоих случаях это не я. Отцом моего сына был мой лучший друг, муж моей младшей сестры. Тяжело пришлось

hickorynut60пользователь Reddit

Ранее 40-летние пользователи сети дали советы людям вдвое младше себя. Многие из них обратили внимание на важность занятий спортом.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Лисица
      Обсудить
      Последние новости

      МВД России объявило в розыск двух генералов ВСУ. Военнослужащих разыскивают по неназванной статье УК

      В США указали на переход на новый этап украинского конфликта

      Беспилотник упал на заправочную станцию в российском регионе

      Названы 9 способов накопить на вторую пенсию

      Россиянка побывала в Европе и описала ее фразой «хочу старость как у них»

      Тайвань зафиксировал приближение десятков летательных аппаратов и кораблей КНР

      Поставщику систем безопасности запросили семь лет тюрьмы

      ВСУ предупредили о катастрофе в случае глушения системы Starlink

      В Госдуме предложили ввести досрочную пенсию

      Рыболов поймал королевского спинорога рекордного размера

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше