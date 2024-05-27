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17:12, 27 мая 2024Экономика

Рост закупок металла из России связали с производством оружия для ВСУ

Депутат Делягин связал рост закупок металла из РФ с производством оружия для ВСУ

Фото: Андрей Бортко / Коммерсантъ

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин связал увеличение Евросоюзом в марте закупок российского металла с производством оружия для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Своим мнением депутат поделился в беседе с «Лентой.ру».

«Я думаю, что это связанно с увеличением производства снарядов и другой боевой техники [для Вооруженных сил Украины (ВСУ)]. Боевая техника требует металлов», — высказался Делягин.

Ранее стало известно, что Евросоюз в марте нарастил закупки российского металла — алюминия, стали и железа. Импорт стали и железа вырос в 1,7 раза по сравнению с февралем, до 328 миллионов евро. Этот показатель максимальный с мая 2023 года и позволил России стать вторым основным поставщиком этих двух металлов в ЕС.

Закупки Евросоюзом алюминия выросли в марте по сравнению с предыдущим месяцем на 29 процентов, до 91,4 миллиона евро. Активнее всего импорт нарастили Германия (в 5 раз, до 22,4 миллиона евро), Испания (на 69 процентов) и Польша (на 21 процент).

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