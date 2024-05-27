Путин подписал с президентом Узбекистана совместное заявление

Путин подписал совместное заявление с президентом Узбекистана Мирзиеевым

По итогам визита в Ташкент президент России Владимир Путин подписал совместное заявление с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Всего стороны заключили более 20 соглашений, сообщает ТАСС.

Подробности совместного заявления лидеров двух стран не разглашаются, однако известны сферы, в которых Москва и Ташкент достигли соглашений о сотрудничестве. Стороны договорились о расширении координации по вопросам энергетики, туризма и торговли.