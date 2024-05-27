Россиянин расправился со своим другом-врачом и уснул в квартире вместе с телом

В ХМАО врач убил коллегу ножом, а затем уснул с его телом в одной квартире

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) врач расправился со своим коллегой, а затем уснул вместе с его телом в одной квартире. Об этом сообщает URA.RU.

По словам источника издания, накануне мужчины были сильно пьяны, а после случившегося «не додумались вызвать скорую». Наутро нападавший обнаружил друга без признаков жизни и сам позвонил в полицию. Он раскаялся в содеянном.

По версии следствия, инцидент произошел в ночь с 25 на 26 мая. Подозреваемый распивал спиртные напитки в своем доме вместе со знакомыми. В какой-то момент между ними произошла ссора, в ходе которой хозяин квартиры нанес оппоненту два удара ножом в грудь. Мужчина не выжил.

По данным URA.RU, потерпевшим оказался отоларинголог из детской больницы Нижневартовска Альберт Загиров, а нападавшим — его 30-летний коллега и однокурсник. Он уже задержан.

Ранее суд в Самаре арестовал 19-летнего местного жителя, который расправился с 17-летней девушкой 60 ударами ножа.