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16:22, 27 мая 2024Россия

Российский врач назвал неожиданное последствие чрезмерного приема антибиотиков

Врач Бойко: чрезмерный прием антибиотиков может вызвать рассеянный склероз

Фото: PxHere

Чрезмерный прием антибиотиков может вызвать рассеянный склероз. Об этом неожиданном последствии бесконтрольного употребления лекарств заявил российский врач, глава отдела нейроиммунобиологии центра мозга и нейротехнологий Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Алексей Бойко. Слова медика приводит ТАСС.

По заявлению Бойко, риск развития этого заболевания повышается, если бесконтрольный прием антибиотиков начинается еще в детстве.

«В нескольких эпидемиологических исследованиях в тех странах, где растет число случаев рассеянного склероза, было показано, что один из факторов — это бесконтрольное использование антибиотиков, особенно в детском возрасте, когда резко меняется микрофлора, меняется весь микробиом», — объявил врач.

Бойко назвал бесконтрольный прием большого количества любых лекарств опасным, подчеркнув, что это «не здорово».

Ранее сообщалось, что в Японии распространяется редкая и опасная бактериальная инфекция, вызванная стрептококками группы А. У инфицированных пациентов отказывают органы, начинается некроз конечностей, а почти каждый третий случай заканчивается летальным исходом. Врачи предполагают, что болезнь могла появиться из-за бесконтрольного приема антибиотиков.

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      Марк Леонов
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