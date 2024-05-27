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14:44, 27 мая 2024Экономика

В Думе предложили ввести досрочную пенсию еще для одной категории граждан

В Госдуме предложили ввести досрочную пенсию сотрудникам пожарной охраны ВС РФ
СюжетПенсионный возраст:

Фото: Бобылев Сергей / ТАСС

В России предложили ввести досрочную пенсию еще для одной категории граждан — речь идет о женщинах и мужчинах, которые проработали не менее 25 лет на должностях в органах управления и подразделениях пожарной охраны ВС РФ. Соответствующий законопроект был размещен в электронной базе Госдумы, сообщает ТАСС.

Документ был подготовлен фракцией ЛДПР во главе с руководителем Леонидом Слуцким. Авторы предлагают дать возможность таким россиянам выходить на пенсию с 50 лет. По их мнению, из-за особенностей профессиональной деятельности эта категория работников рискует утратить трудоспособность до достижения общего пенсионного возраста.

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Депутаты напомнили, что сейчас правом на досрочную пенсию обладают только сотрудники МЧС России, выполняющие работу практически идентичного характера. Таким образом, «работники в органах управления и подразделениях пожарной охраны и аварийно-спасательных служб ВС РФ, которые непосредственно участвуют в тушении пожаров, поставлены в неравное положение», сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Ранее депутаты от фракции ЛДПР предложили учитывать педагогический стаж (при условии, что в учреждении среднего профобразования обучается не менее 50 процентов детей в возрасте до 18 лет) и давать педагогам право на досрочное пенсионное обеспечение. Уточняется, что в случае принятия законопроекта на заслуженный отдых можно будет уйти после 25 лет педстажа вне зависимости от возраста студентов.

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