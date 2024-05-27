В Думе предложили ввести досрочную пенсию еще для одной категории граждан

В Госдуме предложили ввести досрочную пенсию сотрудникам пожарной охраны ВС РФ

В России предложили ввести досрочную пенсию еще для одной категории граждан — речь идет о женщинах и мужчинах, которые проработали не менее 25 лет на должностях в органах управления и подразделениях пожарной охраны ВС РФ. Соответствующий законопроект был размещен в электронной базе Госдумы, сообщает ТАСС.

Документ был подготовлен фракцией ЛДПР во главе с руководителем Леонидом Слуцким. Авторы предлагают дать возможность таким россиянам выходить на пенсию с 50 лет. По их мнению, из-за особенностей профессиональной деятельности эта категория работников рискует утратить трудоспособность до достижения общего пенсионного возраста.

Депутаты напомнили, что сейчас правом на досрочную пенсию обладают только сотрудники МЧС России, выполняющие работу практически идентичного характера. Таким образом, «работники в органах управления и подразделениях пожарной охраны и аварийно-спасательных служб ВС РФ, которые непосредственно участвуют в тушении пожаров, поставлены в неравное положение», сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Ранее депутаты от фракции ЛДПР предложили учитывать педагогический стаж (при условии, что в учреждении среднего профобразования обучается не менее 50 процентов детей в возрасте до 18 лет) и давать педагогам право на досрочное пенсионное обеспечение. Уточняется, что в случае принятия законопроекта на заслуженный отдых можно будет уйти после 25 лет педстажа вне зависимости от возраста студентов.