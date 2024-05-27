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12:44, 27 мая 2024Мир

В Германии бывшего офицера бундесвера осудили за шпионаж в пользу России

В Германии экс-офицера бундесвера приговорили к 3,5 года за шпионаж в пользу РФ

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Высший земельный суд Дюссельдорфа приговорил 54-летнего бывшего офицера бундесвера к трем с половиной годам лишения свободы за шпионаж в пользу России, сообщает Merkur.

В 2023 году осужденный вступил в партию «Альтернатива для Германии» (АдГ). Сотрудники Федерального управления уголовной полиции задержали мужчину в Кобленце 9 августа.

Экс-офицер объяснил, что его действия были связаны с опасениями в связи с «возможным перерастанием конфликта на Украине в ядерный». По его словам, в ходе работы он раскрывал «засекреченную военную информацию».

Ранее сообщалось, что 54-летний офицер бундесвера признался, что планировал передать России военную информацию о конфликте на Украине.

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      Лина Пивоварова
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