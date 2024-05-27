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17:36, 27 мая 2024Путешествия

Жестокое избиение туристов в баре Таиланда попало на видео

The Sun: охранники бара в Паттайе жестоко избили двух британских туристов

Охранники бара в Таиланде жестоко избили туристов из Великобритании и попали на видео. Кадры публикует британский таблоид The Sun.

Непредвиденная ситуация произошла на популярном азиатском курорте Паттайя вечером 24 мая. Отмечается, что отдыхающие начали спорить с работниками заведения по поводу счета и обвинили их в обмане.

Впоследствии словесный конфликт перерос в драку, когда на место происшествия прибыли сотрудники службы безопасности. На кадрах видно, как сначала они наносят иностранцам удары по лицу, а затем начинают бить их ногами по головам.

Остановить разъяренных тайцев удалось лишь нескольким местным женщинам. По данным издания, один из пострадавших сейчас находится в реанимации, врачи борются за его жизнь. Тем временем полиция приступила к расследованию инцидента.

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      Фариза Бацазова
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