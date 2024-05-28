72-летняя порномодель рассказала о своих заработках

Пожилая пономодель из США, которая начала карьеру из-за пандемии COVID-19, рассказала о заработках и отношениях с клиентами. Она дала интервью о своей жизни YouTube-каналу Soft White Underbelly.

72-летняя Мишель Харденбрук из Сан-Диего, штат Калифрония, долгие годы работала секретаршей, однако потеряла работу, когда ей было за 50. После этого знакомый посоветовал ей делать чувственный массаж всего тела для мужчин. Женщина заинтересовалась этой перспективой и купила массажный стол. Оказалось, что подобные услуги пользуются спросом.

Вскоре Харденбрук обнаружила, что многие клиенты хотели бы заняться с ней сексом во время массажа. Она призналась, что на тот момент не имела интимных отношений около 12 лет. «Когда мы закончили, и он ушел, я подумала: "Черт, я не проживу еще 12 лет без секса"», — поделилась воспоминаниями женщина.

Она начала работать в Новом Орлеане, штат Луизиана, и скоро у нее появилась сотня постоянных клиентов. Мужчины часто рассказывали ей о своей жизни, а со многими она подружилась.

Перед началом пандемии COVID-19, женщина завела аккаунт на OnlyFans, который быстро набрал большую популярность из-за необычного контента. Харденбрук призналась, что многие насмехались над ее возрастом и лишним весом, однако и то, и другое только повысило ее популярность. Женщина утверждает, что в феврале 2020 года заработала 31 тысячу долларов (около 37,5 тысячи долларов или 3,4 миллиона рублей по современному курсу), а в апреле текущего года — 49 тысяч долларов (44,9 миллиона рублей).

В данный момент Харденбрук входит в один процент моделей с наивысшими заработками. Женщина признается, что из-за работы в секс-индустрии у нее испортились отношения с родственниками.

Ранее сообщалось, что порномодель разбогатела, когда стала притворяться, что у нее сломаны ноги. 36-летняя Хлои Уэлш из Великобритании заработала состояние, когда обнаружила, что существуют клиенты, которых привлекают женщины с переломами ног.