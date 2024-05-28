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16:53, 28 мая 2024Ценности

Беруши неожиданно стали трендом у молодежи

Daily Mail: беруши в качестве украшений неожиданно стали трендом у молодежи

Фото: lisannart / Shutterstock / Fotodom

Используемые в качестве украшений беруши неожиданно стали трендом у молодежи. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

Выяснилось, что представители поколения Z все чаще выбирают для похода на музыкальные фестивали и концерты дизайнерские беруши. Кроме того, многие и вовсе украшают данный аксессуар самостоятельно с помощью страз, краски и других предметов. Некоторые фанаты также соединяют беруши и серьги.

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Отмечается, что молодежь принялась демонстрировать свои украшенные беруши в TikTok и других социальных сетях, где такие ролики набирают сотни тысяч просмотров.

Ранее стилист Александр Рогов назвал трендом сезона «грязные» вещи. По словам эксперта, популярными стали изделия из денима с эффектом загрязненности.

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      Майя Пономаренко
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