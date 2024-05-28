ФСБ раскрыла схему поборов российским чиновником с водителей фур

ФСБ: чиновник Ространснадзора по ЮФО брал поборы с водителей фур

В Ростовской области сотрудники ФСБ раскрыли криминальную схему поборов с водителей фур, организованную высокопоставленным чиновником Ространснадзора по Южному федеральному округу (ЮФО). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

Задержан заместитель начальника отдела разрешительной деятельности межрегионального территориального управления Ространснадзора. Он через посредника получал взятки за помощь водителям в сдаче экзаменов на допуск к перевозке опасных грузов. В коррупционном преступлении ему помогал руководитель частной автошколы.

Стоимость услуги составляла 39,3 тысячи рублей. Ей воспользовались жители нескольких регионов. Водителям даже не нужно было появляться на экзамене — они отправляли посреднику фотографию, образец подписи, копии паспорта и водительского удостоверения, а затем переводили оплату.

Подозреваемый из Ространснадзора сам подписывал за водителей заявления на сдачу экзамена, экзаменационный лист и свидетельство о допуске к перевозке опасных грузов. В настоящее время силовики устанавливают других сообщников из Ространснадзора по ЮФО.

Ранее 28 мая сообщалось, что следователи завершили расследование уголовного дела о двух эпизодах мошенничества депутата Ульяновской городской Думы, который под видом активиста устраивал рейды в кальянных и получил с их владельцев почти 2 миллиона рублей взяток.