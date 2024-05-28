Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:12, 28 мая 2024Силовые структуры

ФСБ раскрыла схему поборов российским чиновником с водителей фур

ФСБ: чиновник Ространснадзора по ЮФО брал поборы с водителей фур

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Ростовской области сотрудники ФСБ раскрыли криминальную схему поборов с водителей фур, организованную высокопоставленным чиновником Ространснадзора по Южному федеральному округу (ЮФО). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

Задержан заместитель начальника отдела разрешительной деятельности межрегионального территориального управления Ространснадзора. Он через посредника получал взятки за помощь водителям в сдаче экзаменов на допуск к перевозке опасных грузов. В коррупционном преступлении ему помогал руководитель частной автошколы.

Стоимость услуги составляла 39,3 тысячи рублей. Ей воспользовались жители нескольких регионов. Водителям даже не нужно было появляться на экзамене — они отправляли посреднику фотографию, образец подписи, копии паспорта и водительского удостоверения, а затем переводили оплату.

Подозреваемый из Ространснадзора сам подписывал за водителей заявления на сдачу экзамена, экзаменационный лист и свидетельство о допуске к перевозке опасных грузов. В настоящее время силовики устанавливают других сообщников из Ространснадзора по ЮФО.

Ранее 28 мая сообщалось, что следователи завершили расследование уголовного дела о двух эпизодах мошенничества депутата Ульяновской городской Думы, который под видом активиста устраивал рейды в кальянных и получил с их владельцев почти 2 миллиона рублей взяток.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      Путин назвал легитимного правителя Украины. И предположил, когда там сменится власть

      Женщина подружилась с голубем и решила бороться со стереотипами об этих птицах

      Расправившаяся с матерью при помощи пищевой пленки россиянка избежит колонии

      В российском городе второй раз за вечер объявили ракетную опасность

      Названы страны с самыми чистыми пляжами

      12 котят краснокнижной кошки из зоопарка Новосибирска попали на видео

      ChatGPT оказался плохим помощником программистов

      Больше половины финнов выступили за ввод войск на Украину

      Россиянка нашла гигантский трутовик

      Тарасова объяснила смену гражданства российскими фигуристами

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше