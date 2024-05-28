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03:25, 29 мая 2024Экономика

Гендерный разрыв в зарплатах россиян стал максимальным за 11 лет

Росстат: гендерный разрыв в зарплатах россиян стал максимальным за 11 лет

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Гендерный разрыв в зарплатах россиян стал максимальным за 11 лет, пишут «Известия» со ссылкой на Росстат.

Средний заработок у российских женщин в 2023 году составил 56 тысяч рублей — примерно на треть меньше, чем у мужчин. У них средняя зарплата составляет 83,9 тысячи рублей — то есть разница в доходах мужчин и женщин находится на уровне 27,7 тысячи рублей.

Наибольшая разница между зарплатами мужчин и женщин зафиксирована в северных и дальневосточных субъектах, а также в индустриально развитых регионах: в Мурманской области и Камчатском крае (разница по 45 процентов), в Забайкальском крае (41 процент).

Наибольший разрыв фиксировался в области информации и связи.

Средняя зарплата в России составляет 73 тысячи рублей.

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      Марина Совина
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