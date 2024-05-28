Известная модель пришла на «Формулу-1» в прозрачном платье без бюстгальтера

Канадская супермодель с заболеванием кожи Винни Харлоу посетила Гран-при Монако «Формулы-1» в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась в ее аккаунте в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Известная 29-летняя манекенщица с витилиго пришла на гонки в облегающем вязаном макси-платье молочного оттенка без бюстгальтера. Наряд был украшен объемными розами на бретелях и оформлен глубоким декольте. Сквозь прозрачную ткань одежды просвечивала грудь знаменитости.

Модель подобрала к образу кроссовки в тон и взяла с собой коричневую сумку. Она распустила волосы, сделала макияж, обведя губы темным карандашом, и примерила массивные прямоугольные серьги с прозрачными камнями и серебристое ожерелье.

Американская супермодель Эмили Ратаковски также посетила Гран-при Монако «Формулы-1» в откровенном наряде.