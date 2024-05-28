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18:57, 28 мая 2024Мир

МИД Венгрии назвал ядерные учения России последствием фантазий ЕС

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто: ядерные учения РФ — последствия фантазий ЕС

Фото: Unsplash

Учения России по применению тактического ядерного оружия являются последствием фантазий стран Европейского союза (ЕС) о применении ядрного оружия. С таким заявлением выступил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, его цитирует агентство MTI.

«И что стало одним из последствий фантазий о применении ядерного оружия? Россия начала учения, связанные с применением тактического ядерного оружия», — сказал венгерский министр.

Ранее руководитель Пограничной службы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов заявил, что НАТО у границ России отрабатывает сценарий нанесения ядерных ударов по ее территории.

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      Виктория Кондратьева
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