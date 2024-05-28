В России захотели запретить госкомпаниям разрабатывать софт для себя

Глава Минцифры Шадаев выступил против разработок госкомпаниями софта для себя

Минцифры хотело бы ввести запрет на разработку госкомпаниями базового программного обеспечения (ПО) только для своих нужд, если его аналог уже имеется на рынке, а планов по коммерциализации нет. Об этом на TAdviser SummIT рассказал глава ведомства Максут Шадаев, передает РИА Новости.

В то же время ничего не должно мешать госкомпаниям развивать IT-бизнес, если его продукт будет ориентирован на внешнюю выручку, уточнил министр. Такие разработки не попадут под запрет, более того, министерство готово будет даже пойти на определенные послабления.

По словам Шадаева, в стране уже есть госкомпании с «дочками» в области разработки софта, и планов на их ограничения, если указанные выше условия выполнены, нет.

Причиной для возможного запрета глава ведомства назвал необходимость насытить российский рынок полным спектром отечественных решений в области ПО. Для этого необходимо концентрировать финансовые ресурсы на развитии конкурентных продуктов.

На том же мероприятии Шадаев рассказал, что министерство планирует ввести новый сбор с бизнеса, который при наличии российских аналогов продолжает пользоваться иностранными решениями. Иначе, объяснил он, отечественные продукты не смогут выдержать конкуренцию.