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11:54, 28 мая 2024Экономика

В России захотели запретить госкомпаниям разрабатывать софт для себя

Глава Минцифры Шадаев выступил против разработок госкомпаниями софта для себя

Фото: Glenn Carstens-Peters / Unsplash

Минцифры хотело бы ввести запрет на разработку госкомпаниями базового программного обеспечения (ПО) только для своих нужд, если его аналог уже имеется на рынке, а планов по коммерциализации нет. Об этом на TAdviser SummIT рассказал глава ведомства Максут Шадаев, передает РИА Новости.

В то же время ничего не должно мешать госкомпаниям развивать IT-бизнес, если его продукт будет ориентирован на внешнюю выручку, уточнил министр. Такие разработки не попадут под запрет, более того, министерство готово будет даже пойти на определенные послабления.

По словам Шадаева, в стране уже есть госкомпании с «дочками» в области разработки софта, и планов на их ограничения, если указанные выше условия выполнены, нет.

Причиной для возможного запрета глава ведомства назвал необходимость насытить российский рынок полным спектром отечественных решений в области ПО. Для этого необходимо концентрировать финансовые ресурсы на развитии конкурентных продуктов.

На том же мероприятии Шадаев рассказал, что министерство планирует ввести новый сбор с бизнеса, который при наличии российских аналогов продолжает пользоваться иностранными решениями. Иначе, объяснил он, отечественные продукты не смогут выдержать конкуренцию.

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