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15:43, 28 мая 2024Культура

Продюсер раскрыл план возвращения «Би-2» в Россию

Продюсер Рудченко: «Би-2» хочется вернуться в Россию через гражданство Молдавии

Фото: Edgar Breshchanov / Globallookpress.com

Музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко раскрыл план возвращения группы «Би-2» в Россию. Его слова приводит NEWS.ru.

Медиаменеджер заявил, что получение паспортов Молдавии участниками группы может быть «хитрым ходом». «Пророссийские силы в Молдавии занимают хорошие позиции. Непонятно, как это завтра скажется на стране и ее векторе развития. Возможно, "Би-2" выбирает возможность возвращения на российскую сцену через пророссийски настроенные страны», — пояснил он.

Рудченко отметил, что музыканты могли бы просить гражданства Литвы, Латвии, Эстонии или Польши, если бы хотели «конкретно сжечь мосты». Однако они не сделали этого, так как понимают, что их творчество создавалось для российской публики, заключил Рудченко.

Ранее президент Молдавии Майя Санду предоставила гражданство страны музыкантам «Би-2 и членам их семей.

ЖЗЛ
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      Мария Рюрикова
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