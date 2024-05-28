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15:16, 28 мая 2024Бывший СССР

Путин и Мирзиеев проговорили до трех часов утра

Песков рассказал о настоящей личной дружбе Путина и Мирзиеева

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев общались тет-а-тет до трех часов утра. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Он добавил, что глав государств связывает настоящая личная дружба, Мирзиеев пригласил российского лидера к себе домой. Затем политики продолжили общение за совместным завтраком.

Путин прилетел в Ташкент 26 мая на два дня, чтобы обсудить вопросы сотрудничества с лидером Узбекистана. Однако из-за объема задач президент России продлил свой визит до трех дней.

Ранее Путин и Мирзиеев провели переговоры о взаимодействии в вопросах миграции. Главы государств пришли к новым эффективным механизмам сотрудничества в этой сфере.

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      Илья Таксюр
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