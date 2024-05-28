Путин и Мирзиеев проговорили до трех часов утра

Песков рассказал о настоящей личной дружбе Путина и Мирзиеева

Президент России Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев общались тет-а-тет до трех часов утра. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Он добавил, что глав государств связывает настоящая личная дружба, Мирзиеев пригласил российского лидера к себе домой. Затем политики продолжили общение за совместным завтраком.

Путин прилетел в Ташкент 26 мая на два дня, чтобы обсудить вопросы сотрудничества с лидером Узбекистана. Однако из-за объема задач президент России продлил свой визит до трех дней.

Ранее Путин и Мирзиеев провели переговоры о взаимодействии в вопросах миграции. Главы государств пришли к новым эффективным механизмам сотрудничества в этой сфере.