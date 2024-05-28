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09:37, 28 мая 2024Силовые структуры

Раскрыто число сбитых российскими пограничниками в 2023 году украинских дронов

ФСБ: за 2023 год пограничники сбили более 1,3 тысячи украинских дронов

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские пограничники за 2023 год сбили более 1,3 тысячи украинских дронов. Об этом РИА Новости рассказал первый заместитель директора — руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов.

По словам Кулишова, все они нарушили границу России со стороны территории Украины. Более половины из них были сбиты с использованием технических средств радиоэлектронной борьбы. Кулишов заявил, что пограничники применяют переносные устройства, а также стационарные комплексы обнаружения и подавления каналов управления дронами.

Ранее руководитель Пограничной службы сообщил, что сотрудники службы за 2023 год изъяли свыше 30 тысяч боеприпасов, около 100 килограммов взрывчатки и 141 единицу огнестрельного оружия.

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      Варвара Митина
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