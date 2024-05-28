Требующий лекарства для трехлетнего сына со СМА уралец вышел на пикет в Москве

Отец ребенка со СМА вышел на пикет в Москве с обращением к Путину

Дмитрия Бахтина — отца трехлетнего ребенка со спинальной мышечной атрофией (СМА) из Екатеринбурга — заметили в Москве. Фотографию уральца, вышедшего на пикет под стены здания Минздрава и потребовавшего лекарство для своего сына, опубликовало сетевое издание «Е1.ру» в Telegram.

На снимке мужчина стоит у входа в здание, держа в руках небольшой плакат. На нем содержится обращение к президенту России Владимиру Путину. «Спасите жизнь ребенка, обеспечьте лекарством», — написано там.

22 мая Бахтин устроил одиночный пикет в Екатеринбурге. Он также обратился к Путину с просьбой предоставить его больному СМА сыну препарат «Рисдиплам».

Два года назад на лечение сына Бахтина было собрано 160 миллионов рублей — столько стоит укол самого дорогого в мире препарата «Золгенсма». После того как лекарство не поставило его сына на ноги, Бахтин обязал Минздрав обеспечить мальчика препаратом «Спинраза». В ноябре 2023 года медики приняли решение, согласно которому сыну Бахтина «Спинраза» больше не требуется.