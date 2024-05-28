Тысячи россиян три дня кормили тошнотиками

В Мурманске три с половиной тысячи россиян ели тошнотики

В Мурманской области прошел фестиваль «Вкус Арктики», во время которого тысячи россиян накормили тошнотиками. Об этом в Telegram-канале написала вице-губернатор региона Ольга Кузнецова.

По словам Кузнецовой, это блюдо оказалось самым популярным на фестивале. По сообщению чиновницы, за три дня было продано более трех с половиной тошнотиков.

Тошнотики — блюдо, разработанное в советские годы. Оно представляет из себя жареный в масле пирожок с рыбой.

Ранее российский повар рассказал о десертах с солью и блюдах из водорослей, которые делают на русском Севере. Также он высказал две версии происхождения названия пирожков-тошнотиков, одна из которых связана со вкусом блюда.