В Европе Макрона и Шольца сравнили с хромыми утками

Politico: слабая политика Макрона и Шольца подрывает их авторитет в Европе

Слабая и неэффективная политика президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца подрывает их авторитет в Европе и способна привести их к неудаче после выборов в Европарламент. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

«Сочетание экономической и политической слабости, а также личной холодности является токсичным — критики говорят, что это может серьезно подорвать их авторитет во время переговоров о высших должностях после выборов в Европейский парламент», — утверждается в публикации.

По данным издания, Шольц и Макрон все чаще воспринимаются «коллегами-лидерами Европейского союза (ЕС) как хромые утки» из-за их слабой внутренней политики и неспособности внушить доверие к своему видению будущего ЕС.

Издание приводит слова одного из анонимных высокопоставленных консервативных политиков в Брюсселе, заявившего, что французский президент «серьезно пострадает» в результате выборов в Европарламент, так как европейские политические деятели «чувствуют слабость» Макрона. Источник издания усомнился в том, что президент Франции «после этого сможет диктовать условия остальной Европе».

Ранее стало известно, что Макрон и Шольц намерены провести переговоры, в ходе которых обнародуют план совместной системы противовоздушной обороны.