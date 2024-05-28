ТАСС: правительство отказались возвращать графу «национальность» в паспорте

В России отказались возвращать графу «национальность» в паспорте. Это следует из ответов правительства на вопросы депутатов Госдумы, которые есть в распоряжении ТАСС.

В правительстве напомнили, что гражданство «является единым и равным независимо от оснований его приобретения».

«Законодательство в области гражданства Российской Федерации не может содержать положений, ограничивающих права лиц по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности», — говорится в тексте. На основании выше перечисленного «национальность не может иметь юридического значения для статуса лица как гражданина Российской Федерации».

Несколько лет назад в Госдуме также предлагали вернуть упоминание национальности в паспорта. Тогда это объяснялось заботой о малочисленных коренных народах.

В 2010 году Конституционный суд постановил, что отсутствие графы «национальность» в паспорте не противоречит Конституции страны. Соответствующая графа была обязательной в советских паспортах с 1974 по 1991 год. Некоторое время национальность владельца указывалась в российских паспортах.