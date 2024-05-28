Россия
Реклама. ПАО Сбербанк
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
05:38, 29 мая 2024Россия

В России отказались возвращать графу «национальность» в паспорте

ТАСС: правительство отказались возвращать графу «национальность» в паспорте

В России отказались возвращать графу «национальность» в паспорте. Это следует из ответов правительства на вопросы депутатов Госдумы, которые есть в распоряжении ТАСС.

В правительстве напомнили, что гражданство «является единым и равным независимо от оснований его приобретения».

«Законодательство в области гражданства Российской Федерации не может содержать положений, ограничивающих права лиц по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности», — говорится в тексте. На основании выше перечисленного «национальность не может иметь юридического значения для статуса лица как гражданина Российской Федерации».

Несколько лет назад в Госдуме также предлагали вернуть упоминание национальности в паспорта. Тогда это объяснялось заботой о малочисленных коренных народах.

В 2010 году Конституционный суд постановил, что отсутствие графы «национальность» в паспорте не противоречит Конституции страны. Соответствующая графа была обязательной в советских паспортах с 1974 по 1991 год. Некоторое время национальность владельца указывалась в российских паспортах.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Исламский джихад» опубликовал видеоролик с похищенным россиянином Труфановым. Его удерживают в Газе уже 235 дней

      Пользователи Starlink по всему миру пожаловались на сбои

      В Британии рассказали о получении Карлом III награды из рук эсэсовца

      В России отказались возвращать графу «национальность» в паспорте

      Стала известна доля использовавших ИИ при трудоустройстве россиян

      В Минобороны рассказали об успешной стрельбе «Градом» по острову в дельте Днепра

      ЕСПЧ начал дело против Украины из-за пыток российского военнослужащего

      Девушка пожаловалась на испортивших ее сексуальный эксперимент глистов

      Полицейский случайно закрылся в машине и занялся сексом с задержанной

      Бельгия пообещала передать Украине F-16 с одним условием

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше