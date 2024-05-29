Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:39, 29 мая 2024Мир

В Британии рассказали о получении Карлом III награды из рук эсэсовца

Declassified UK: член дивизии СС «Галичина» вручил награду Карлу III в 1983 году

Фото: Jane Barlow / Pool / Reuters

Король Великобритании Карл III, будучи принцем Уэльским в 1983 году, получил почетную юридическую степень из рук бывшего члена дивизии СС «Галичина» Питера Саварина. Об этом сообщило британское издание Declassified UK.

Церемония прошла в Университете Альберты в Эдмонтоне в Канаде. Отмечается, что в своей речи он восхвалял тех, кто «40 лет назад пожертвовал своими жизнями» в борьбе с Адольфом Гитлером. При этом награду Карлу вручил эсэсовевц, ректор университета Питер Саварин, утверждает издание. Статью сопровождает фотография, на которой запечатлена монаршая особа вместе с Саварином, стоящим в академической мантии за трибуной.

Ранее офис генерал-губернатора Канады Мэри Саймон принес извинения за представление в 1987 году бывшего члена дивизии СС «Галичина» Питера Саварина к высшей государственной награде — Ордену Канады.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Исламский джихад» опубликовал видеоролик с похищенным россиянином Труфановым. Его удерживают в Газе уже 235 дней

      Пользователи Starlink по всему миру пожаловались на сбои

      В Британии рассказали о получении Карлом III награды из рук эсэсовца

      В России отказались возвращать графу «национальность» в паспорте

      Стала известна доля использовавших ИИ при трудоустройстве россиян

      В Минобороны рассказали об успешной стрельбе «Градом» по острову в дельте Днепра

      ЕСПЧ начал дело против Украины из-за пыток российского военнослужащего

      Девушка пожаловалась на испортивших ее сексуальный эксперимент глистов

      Полицейский случайно закрылся в машине и занялся сексом с задержанной

      Бельгия пообещала передать Украине F-16 с одним условием

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше