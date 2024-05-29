День защиты детей в 2024 году: история и смысл праздника, как отмечают в России
Сегодня, 1 июня, в России отмечают Международный день защиты детей. Этот праздник знаменует начало лета, но есть у него и грустная сторона — он заставляет задуматься о детях, которые страдают по всему миру и находятся в незащищенном положении. «Лента.ру» рассказывает, как появился праздник, в чем его смысл, а также как его проводят в 2024 году в Москве и Санкт-Петербурге.
Дата
У праздника всегда одна и та же дата — первый день лета. В 2024 году он приходится на субботу, так что выпадает еще и на первые летние выходные.
отмечают День защиты детей
История
В 2024 году этому празднику исполнилось 74 года. Но его идея появилась гораздо раньше и пришла из Китая.
В 1925 году китайский консул организовал в Сан-Франциско фестиваль лодок для детей-сирот, которых перевезли из его страны. В городе была большая диаспора китайских иммигрантов, переплывших через Тихий океан (Чайна-таун в Сан-Франциско — самый крупный и старый в США). Поэтому праздник получился масштабным и красочным, чем привлек внимание американцев. В том же году в Женеве состоялась Всемирная конференция по благополучию детей. На ней страны решили проводить собственные национальные праздники.
Официально День защиты детей ввели на конгрессе Международной демократической федерации женщин (МДФЖ), который прошел в Париже в ноябре 1949 года. Праздновать начали со следующего года.
Организация Объединенных Наций (ООН) поддержала идею праздника и закрепила 1 июня как день, посвященный детям — их праву на жизнь, безопасность и здоровье. ООН также объявила эти принципы одними из главных в своей работе. На исходе следующего десятилетия, в 1959 году, она приняла Декларацию прав ребенка. Этот документ обозначил главные права и свободы детей и призывал власти, организации и родителей по всему миру соблюдать их.
Прошло 40 лет с основания праздника, когда появился первый документ, который закреплял в международном праве благополучие детей, их защиту и соблюдение интересов. Этим документом стала Конвенция о правах ребенка, принятая в ООН 20 ноября 1989 года. Ее ратифицировала 61 страна, включая Советский Союз.
В России основной документ, который закрепляет права детей, приняли в 1998 году. Это Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».
День защиты детей 1 июня широко отмечают в России и Китае. На Западе более значимым считается Всемирный день ребенка, который выпадает на 20 ноября. ООН в 1954 году рекомендовала странам-участницам проводить именно его
Символ
У Дня защиты детей есть эмблема, которую размещают, например, на праздничных флагах. На зеленом полотне символически изображен земной шар, на нем — пять детских фигур разных цветов каждая — белая, черная, желтая, синяя, красная (в порядке по часовой стрелке).
Эти фигуры указывают на то, что защищать детей по всей планете нужно, не обращая внимания на их расу, национальность и социальную принадлежность
Смысл праздника
С одной стороны, праздник связан с началом лета и посвящен детству. В его честь проводят веселые игры, концерты и спектакли. С другой стороны, День привлекает внимание ко многим проблемам — насилию над детьми и их эксплуатации, бедности, голоду и болезням.
У праздника нет отдельного регламента, который определяет, как именно нужно защищать детей. Поэтому его посыл распространяется на разные сферы жизни. Например, медицинские организации посвящают 1 июня защите детского здоровья, а благотворительные фонды — поддержке сирот и инвалидов.
Праздничные мероприятия в России в 2024 году
Москва
По всему городу 1 июня 2024 года проходят мероприятия — анимационные программы, конкурсы в библиотеках и культурных центрах, концерты и игры.
Центральный детский магазин на Лубянке с 10:00 угощает бесплатным мороженым. Все выходные там идут шоу мыльных пузырей и выставка сказочных декораций.
ВДНХ приготовила большую программу. В павильоне №31 «Геология» — урок «Удивительные крылья», посвященный насекомым. Дети узнают про расцветки насекомых и смогут даже рассмотреть их через микроскоп. К празднику также подключатся выставки «Терракотовая армия. Бессмертные воины Китая» и «В далекой-далекой Галактике».
Крокус Сити Океанариум сделал бесплатным вход для детей с 1 по 7 июня. Акция распространяется на ребят до 13 лет — их пустят только с родителями. На площадке перед входом в океанариум запланирована развлекательная программа.
Парк «Яуза» принимает семейный полумарафон. Родители с детьми могут пробежать дистанцию от 500 метров до 21 километра. Уровень подготовки значения не имеет — главное, заранее зарегистрироваться. Там же проходит интерактивная программа с подарками и аквагримом.
«Союзмультпарк» 1 июня также отмечает 88-летие студии «Союзмультфильм». В честь сразу двух праздников пройдут мастер-классы, костюмированный карнавал и конкурсы с подарками. Также стартует программа, по которой каждый день будут показывать советские мультфильмы разных лет.
Санкт-Петербург
«Севкабель Порт» начал праздновать заранее: с 25 мая там проходит благотворительный «(Не)детский фестиваль» с ярмарками, лекциями, кинопоказом, фотовыставкой и мастер-классами. Родители также могут поменяться детскими вещами и отдать старые игрушки и одежду.
Ленинградский зоопарк приготовил развлекательную программу. Детей в этот день пускают бесплатно.
Российский этнографический музей проводит специальные экскурсии и марафон мультфильмов. Дети и взрослые познакомятся с преданиями северных народов и послушают выступление фольклорного коллектива «Неево».
Парк «Сосновка» в третий раз принимает летний фестиваль «Выборгская сторона детства». Он идет с 12:00 до 17:00. По всему парку будут выступать артисты, проходить спортивные и игровые программы.
Другие праздники, посвященные детям
- Всемирный день ребенка — 20 ноября;
- Международный день невинных детей — жертв агрессии — 4 июня;
- День защиты детей Африки — 16 июня;
- Международный день пропавших детей — 25 мая;
- Всемирный день борьбы с детским трудом — 12 июня;
- Международный день девочек — 11 октября.
В некоторых странах есть национальные дни ребенка: 13 января — в Таиланде, 30 апреля — в Мексике, 21 июля — в Панаме, 12 октября — в Бразилии, а 14 ноября — в Индии. В Японии таких праздников два. Официальный День детей «Кодомо-но хи» отмечают 5 мая, а 15 ноября — старинный «Сити-Го-Сан», посвященный всем, кому в этот год исполняется три, пять или семь лет.