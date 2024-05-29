День защиты детей в 2024 году: история и смысл праздника, как отмечают в России

Сегодня, 1 июня, в России отмечают Международный день защиты детей. Этот праздник знаменует начало лета, но есть у него и грустная сторона — он заставляет задуматься о детях, которые страдают по всему миру и находятся в незащищенном положении. «Лента.ру» рассказывает, как появился праздник, в чем его смысл, а также как его проводят в 2024 году в Москве и Санкт-Петербурге.

Дата

У праздника всегда одна и та же дата — первый день лета. В 2024 году он приходится на субботу, так что выпадает еще и на первые летние выходные.

1 июня отмечают День защиты детей

История

В 2024 году этому празднику исполнилось 74 года. Но его идея появилась гораздо раньше и пришла из Китая.

В 1925 году китайский консул организовал в Сан-Франциско фестиваль лодок для детей-сирот, которых перевезли из его страны. В городе была большая диаспора китайских иммигрантов, переплывших через Тихий океан (Чайна-таун в Сан-Франциско — самый крупный и старый в США). Поэтому праздник получился масштабным и красочным, чем привлек внимание американцев. В том же году в Женеве состоялась Всемирная конференция по благополучию детей. На ней страны решили проводить собственные национальные праздники.

Фото: Майя Крученкова / Фотобанк Лори

Официально День защиты детей ввели на конгрессе Международной демократической федерации женщин (МДФЖ), который прошел в Париже в ноябре 1949 года. Праздновать начали со следующего года.

МДФЖ существует с 1945 и считается прокоммунистической организацией. С самого основания большую роль в ней играли советские женщины. Все это повлияло на то, что День защиты детей популярен на постсоветском пространстве, в Китае и Вьетнаме.

Организация Объединенных Наций (ООН) поддержала идею праздника и закрепила 1 июня как день, посвященный детям — их праву на жизнь, безопасность и здоровье. ООН также объявила эти принципы одними из главных в своей работе. На исходе следующего десятилетия, в 1959 году, она приняла Декларацию прав ребенка. Этот документ обозначил главные права и свободы детей и призывал власти, организации и родителей по всему миру соблюдать их.

Прошло 40 лет с основания праздника, когда появился первый документ, который закреплял в международном праве благополучие детей, их защиту и соблюдение интересов. Этим документом стала Конвенция о правах ребенка, принятая в ООН 20 ноября 1989 года. Ее ратифицировала 61 страна, включая Советский Союз.

Фото: Aleksandr Golubev / Фотобанк Лори

В России основной документ, который закрепляет права детей, приняли в 1998 году. Это Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».

День защиты детей 1 июня широко отмечают в России и Китае. На Западе более значимым считается Всемирный день ребенка, который выпадает на 20 ноября. ООН в 1954 году рекомендовала странам-участницам проводить именно его

Символ

У Дня защиты детей есть эмблема, которую размещают, например, на праздничных флагах. На зеленом полотне символически изображен земной шар, на нем — пять детских фигур разных цветов каждая — белая, черная, желтая, синяя, красная (в порядке по часовой стрелке).

Эти фигуры указывают на то, что защищать детей по всей планете нужно, не обращая внимания на их расу, национальность и социальную принадлежность

Смысл праздника

С одной стороны, праздник связан с началом лета и посвящен детству. В его честь проводят веселые игры, концерты и спектакли. С другой стороны, День привлекает внимание ко многим проблемам — насилию над детьми и их эксплуатации, бедности, голоду и болезням.

У праздника нет отдельного регламента, который определяет, как именно нужно защищать детей. Поэтому его посыл распространяется на разные сферы жизни. Например, медицинские организации посвящают 1 июня защите детского здоровья, а благотворительные фонды — поддержке сирот и инвалидов.

Праздничные мероприятия в России в 2024 году

Москва

По всему городу 1 июня 2024 года проходят мероприятия — анимационные программы, конкурсы в библиотеках и культурных центрах, концерты и игры.

Центральный детский магазин на Лубянке с 10:00 угощает бесплатным мороженым. Все выходные там идут шоу мыльных пузырей и выставка сказочных декораций.

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

ВДНХ приготовила большую программу. В павильоне №31 «Геология» — урок «Удивительные крылья», посвященный насекомым. Дети узнают про расцветки насекомых и смогут даже рассмотреть их через микроскоп. К празднику также подключатся выставки «Терракотовая армия. Бессмертные воины Китая» и «В далекой-далекой Галактике».

Крокус Сити Океанариум сделал бесплатным вход для детей с 1 по 7 июня. Акция распространяется на ребят до 13 лет — их пустят только с родителями. На площадке перед входом в океанариум запланирована развлекательная программа.

Парк «Яуза» принимает семейный полумарафон. Родители с детьми могут пробежать дистанцию от 500 метров до 21 километра. Уровень подготовки значения не имеет — главное, заранее зарегистрироваться. Там же проходит интерактивная программа с подарками и аквагримом.

Фото: Мария Лукина / Коммерсантъ

«Союзмультпарк» 1 июня также отмечает 88-летие студии «Союзмультфильм». В честь сразу двух праздников пройдут мастер-классы, костюмированный карнавал и конкурсы с подарками. Также стартует программа, по которой каждый день будут показывать советские мультфильмы разных лет.

Санкт-Петербург

«Севкабель Порт» начал праздновать заранее: с 25 мая там проходит благотворительный «(Не)детский фестиваль» с ярмарками, лекциями, кинопоказом, фотовыставкой и мастер-классами. Родители также могут поменяться детскими вещами и отдать старые игрушки и одежду.

Ленинградский зоопарк приготовил развлекательную программу. Детей в этот день пускают бесплатно.

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

Российский этнографический музей проводит специальные экскурсии и марафон мультфильмов. Дети и взрослые познакомятся с преданиями северных народов и послушают выступление фольклорного коллектива «Неево».

Парк «Сосновка» в третий раз принимает летний фестиваль «Выборгская сторона детства». Он идет с 12:00 до 17:00. По всему парку будут выступать артисты, проходить спортивные и игровые программы.

Другие праздники, посвященные детям

Всемирный день ребенка — 20 ноября;

Международный день невинных детей — жертв агрессии — 4 июня;

День защиты детей Африки — 16 июня;

Международный день пропавших детей — 25 мая;

Всемирный день борьбы с детским трудом — 12 июня;

Международный день девочек — 11 октября.

В некоторых странах есть национальные дни ребенка: 13 января — в Таиланде, 30 апреля — в Мексике, 21 июля — в Панаме, 12 октября — в Бразилии, а 14 ноября — в Индии. В Японии таких праздников два. Официальный День детей «Кодомо-но хи» отмечают 5 мая, а 15 ноября — старинный «Сити-Го-Сан», посвященный всем, кому в этот год исполняется три, пять или семь лет.