Королевскую почту Британии решили доверить иностранцу

Британцы согласились продать свою почту богачу из Чехии

Первым иностранцем, который завладеет британской почтовой службой Royal Mail, может стать чешский миллиардер Даниэль Кржетинский. Об этом сообщает РБК со ссылкой на материнскую компанию этого почтового оператора International Distribution Services (IDS), чей совет директоров согласился одобрить соответствующее предложение, поступившее от структур Кржетинского.

Условия соглашения предполагают, что за каждую акцию будет выплачено до 3,7 фунта стерлингов. Общая стоимость сделки оценена в 3,568 миллиарда фунтов стерлингов (или 4,55 миллиарда долларов). Тем временем фондовый рынок уже отреагировал на новости о продаже ценных бумаг IDS — их стоимость на Лондонской бирже прибавила 4 процента.

Сам богач заявил о глубоком уважении к истории и традиции Royal Mail. По его словам, владение таким предприятием налагает на него огромную ответственность, причем не только перед сотрудниками, но и перед британцами, которые доверяют услугам почты каждый день.

Условия соглашения предполагают, что новый владелец обязан в течение пяти лет после заключения сделки соблюдать действующие в настоящее время в Британии правила доставки почтовых отправлений и сохранять бренд Royal Mail. Кроме того, он не станет переносить штаб-квартиры IDS и Royal Mail Group за пределы Соединенного Королевства. Еще одно условие — в течение двух лет не ухудшать условий труда работников.

В свою очередь, совет директоров IDS счел условия сделки «справедливыми и разумными» и напомнил, что Royal Mail столкнулась с финансовыми трудностями из-за того, что количество отправляемых писем неумолимо падает уже много лет. Из-за огромных убытков почта оказалась неспособна провести остро необходимую ей модернизацию.

Британская королевская почта перестала быть монополистом на местном рынке в 2006 году, когда он был полностью открыт для входа новых компаний. Соответствующее решение приняли из-за того, что Royal Mail скверно справлялась со своими обязанностями и не торопилась заключать соглашения с конкурентами.

В 2008 году она начала распродавать помещения, занимаемые отделениями почтовой сети Crown Post Office, находящимися под ее управлением. Суммарная стоимость недвижимости составила около 20 миллионов фунтов (на тот момент 40 миллионов долларов). Продажу отделений объяснили тем, что они пустуют.

В 2013 году появилась информация о начавшейся приватизации британской почты, которую основали еще в 1516 году при Генрихе III. Решение о передаче Royal Mail в частные руки приняли несмотря на то, что почта добилась хороших финансовых результатов.