Лукашенко объяснил невозможность уйти в отпуск отсутствием заместителя

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, почему не может уйти в отпуск. Об этом он высказался на встрече с работниками завода «Легмаш» в городе Орша Витебской области, передает БелТА.

Невозможность уйти в отпуск Лукашенко объяснил отсутствием заместителя в виде вице-президента. «Где бы ни находился президент Беларуси, он свои полномочия по Конституции никому передать не может», — пояснил политик.

Он также заявил, что понимает под отпуском смену обстоятельств и режима жизни. «Я не представляю, как можно лечь на пляже и жариться под солнцем. Я деревенский человек. С детства меня к этому не приучили. Это не мое. Мне надо чем-то заниматься», — добавил глава республики.

Ранее Лукашенко рассказал о своем поэтическом прошлом. По его словам, в юности он писал стихи, однако сейчас уже не стал бы заниматься поэзией, поскольку «голова забита другими проблемами».