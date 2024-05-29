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13:29, 29 мая 2024Интернет и СМИ

Минсельхоз прокомментировал информацию о проблемах с урожаем черешни в России

Минсельхоз России опроверг информацию об уничтожении урожая черешни

Фото: Pxhere

Министерство сельского хозяйства опровергло информацию о том, что урожай черешни в России находится под угрозой.

В ведомстве заявили, что ожидают урожай на уровне прошлого года. «По информации регионов-лидеров, погодные условия практически не повлияли на формирование урожая. Снижение производства не прогнозируется», — сказали в Минсельхозе.

Как сообщалось ранее со ссылкой на источники в министерстве, предварительно заморозки в мае нанесли ущерб в размере более 10 миллиардов рублей: фермеры все еще подсчитывают убытки и отправляют сумму в региональное правительство, откуда пересылают данные в Минсельхоз. Наиболее пострадавшими регионами назвали Воронежскую, Белгородскую, Липецкую, Тамбовскую, Курскую, Саратовскую, Пензенскую, Ростовскую и Волгоградскую области.

При этом Минсельхоз отметил, что основные плантации черешни сосредоточены на юге России и на Северном Кавказе. На их долю приходится более 98 процентов всего объема производства черешни в стране. «Возвратные заморозки в мае сказались на плантациях в Ростовской области и ряде регионов Центральной России. При этом объем производства черешни в этих субъектах незначительный», — подчеркнули в министерстве и добавили, что сохраняют прогноз по итогам года на уровне более 20 тысяч тонн, что практически соответствует прошлому году.

Информация о снижении урожая черешни в России не получила широкого распространения в СМИ. Ряд изданий сообщили, что он не изменится.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

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      Варвара Кошечкина
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