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19:27, 29 мая 2024Экономика

Мощный снегопад пошел в российском регионе за три дня до лета и попал на видео

В Приморье пошел мощный снегопад за три дня до лета

На Приморский край обрушился мощный снегопад. Осадки, выпавшие за три дня до начала лета в российском региона, попали на видео, опубликованное Telegram-каналом Shot.

Очевидцы поделились кадрами, на которых запечатлены заваленных снегом деревья. Толстый слой снега покрывает землю и деревья. Из-за сильных осадков значительно снизилась видимость. Автор ролика отмечает, что летняя погода наверняка нескоро придет в его регион.

Ранее снег также пошел на Ямале. Власти региона предупредили жителей о возможных трудностях на дорогах и перебоях в работе транспорта из-за осадков. В сеть попало видео, на котором можно наблюдать мощные осадки.

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      Александра Качан
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