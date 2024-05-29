На российском кладбище нашли свалку гробов с фамилиями участников спецоперации

В Челябинске на кладбище нашли свалку гробов с фамилиями участников СВО

На челябинском кладбище обнаружили свалку гробов и транспортировочных ящиков с фамилиями участников специальной военной операции (СВО). Об этом сообщила журналистка Любовь Рудометова во «ВКонтакте».

По ее словам, с ней связались две жительницы города Чебаркуль, которые потеряли своих родственников на СВО. Они решили приехать на воинское захоронение, находящееся на городском кладбище.

«Но пройдя немного в одном из направлений... На месте, где хоронят людей без родственников, они обнаружили свалку», — пояснила женщина.

На фрагментах гробов и транспортировочных ящиков видны фамилии невернувшихся бойцов, воинские звания и другие данные. По словам журналистки, свалка находится в той части кладбища, где хоронят бездомных.

На месте уже побывали представители военного комиссариата, городского управления ЖКХ и подрядчика, который пообещал утилизировать гробы и ящики.

Ранее стало известно, что в городе Новоуральск Свердловской области сестра бойца специальной военной операции настояла на вскрытии цинкового гроба брата. Отмечается, что мужчина ушел на спецоперацию в сентябре 2023 года. В декабре близким сообщили о том, что военнослужащего не стало.