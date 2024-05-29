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10:04, 29 мая 2024Россия

Россиянам напомнили о четырехдневной рабочей неделе в июне

Роструд: четырехдневная рабочая неделя ждет жителей страны в июне
СюжетЧетырехдневная рабочая неделя:

Фото: Glenn Carstens-Peters / Unsplash

Россиян в июне ждет четырехдневная рабочая неделя в связи с празднованием Дня России. Об этом напомнил Роструд в Telegram-канале.

«В июне наша страна отмечает главный государственный праздник — День России. В честь его празднования 12 июня будет нерабочим праздничным днем», — говорится в сообщении.

Праздник выпадает на среду, поэтому в предпраздничный вторник, 11 июня, продолжительность рабочего дня будет сокращена на один час, напомнили в Роструде.

Согласно утвержденному правительством календарю выходных и праздничных дней на 2024 год, после майских праздников россиян ждут государственные выходные в честь Дня народного единства в ноябре и на Новый год в декабре.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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