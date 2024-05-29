Россиянин купил квартиру и попал под суд

Житель Ухты купил жилье и попал под суд из-за перестроенного продавцом балкона

Житель города Ухта в Республике Коми купил жилье и попал под суд из-за перестроенного продавцом балкона. На инцидент в российском городе обратило внимание издание «Про Город Ухта».

Речь идет о квартире в доме №5 по улице Мира, который признан объектом культурного наследия. Суд обязал нынешнего владельца привести балкон в соответствие с проектной документацией. Россиянин попытался обжаловать приговор, указав на то, что объект был перестроен еще до того, как он стал собственником жилья.

Суд отказался менять решение, подчеркнув, что за перестройку балкона несет ответственность именно нынешний владелец. Тот факт, что не соответствующие документам балконы есть и у других собственников в доме, не повлиял на ситуацию, так как каждый собственник несет ответственность за свое имущество.

С апреля 2024 года в силу вступил закон, обязующий собственников согласовывать переделку жилья по-новому. Теперь объединение комнат в одной квартире или нескольких квартир считается не реконструкцией, а перепланировкой.