Сравнение евреев с термитами вызвало антисемитский скандал в США

Fox: конгрессвумен США попала в скандал из-за сравнения евреев с термитами

Конгрессвумен от Демократической партии Эллисса Слоткин, баллотирующаяся в Сенат США от штата Мичиган, попала в антисемитский скандал из-за сравнения евреев с термитами. Об этом сообщает Fox News.

В 2017 году ее главный политический помощник Терра Дефо опубликовала в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) сообщение о своей поддержке религиозного движения афроамериканцев «Нация Ислама» и его «достопочтенного» лидера Луи Фаррахана. «Отлично провели время с моими братьями на съезде в честь Дня Спасителя», — написала она.

Скандал разразился из-за того, что Фаррахан открыто высказался о евреях, называл их «сатанинскими» и сравнивал их с термитами. «На одной из фотографий, опубликованных Дефо, были изображены Фаррахан и улыбающийся мэр Детройта от Демократической партии Майк Дагган, которого президент [США Джо] Байден недавно похвалил на ужине NAACP в начале этого месяца, вместе с членами "Нации ислама"», — говорится в материале.

Представитель Даггана заявил, что мэр никогда не посещал мероприятия, посвященные Дню Спасителей. «Это была частная встреча. На встрече мэр действительно обсуждал проблему антисемитских высказываний непосредственно с министром Фарраханом», — объяснил директор по связям со СМИ города Детройта Джон Роуч.

По словам национального стратега Республиканской партии, «Слоткин бежит к радикальным антисемитским окраинам Демократической партии», чтобы выиграть первичную кампанию против своего противника Хилла Харпера.

Ранее в антисемитизме обвинили Байдена. Эксперты еврейских организаций заявили, что американский лидер виноват в росте антиеврейских настроений в США после начала конфликта между радикальным палестинским движением ХАМАС и Израилем.