Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:28, 29 мая 2024Мир

Сравнение евреев с термитами вызвало антисемитский скандал в США

Fox: конгрессвумен США попала в скандал из-за сравнения евреев с термитами
Элисса Слоткин

Элисса Слоткин. Фото: Michael Martina / Reuters

Конгрессвумен от Демократической партии Эллисса Слоткин, баллотирующаяся в Сенат США от штата Мичиган, попала в антисемитский скандал из-за сравнения евреев с термитами. Об этом сообщает Fox News.

В 2017 году ее главный политический помощник Терра Дефо опубликовала в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) сообщение о своей поддержке религиозного движения афроамериканцев «Нация Ислама» и его «достопочтенного» лидера Луи Фаррахана. «Отлично провели время с моими братьями на съезде в честь Дня Спасителя», — написала она.

Скандал разразился из-за того, что Фаррахан открыто высказался о евреях, называл их «сатанинскими» и сравнивал их с термитами. «На одной из фотографий, опубликованных Дефо, были изображены Фаррахан и улыбающийся мэр Детройта от Демократической партии Майк Дагган, которого президент [США Джо] Байден недавно похвалил на ужине NAACP в начале этого месяца, вместе с членами "Нации ислама"», — говорится в материале.

Представитель Даггана заявил, что мэр никогда не посещал мероприятия, посвященные Дню Спасителей. «Это была частная встреча. На встрече мэр действительно обсуждал проблему антисемитских высказываний непосредственно с министром Фарраханом», — объяснил директор по связям со СМИ города Детройта Джон Роуч.

По словам национального стратега Республиканской партии, «Слоткин бежит к радикальным антисемитским окраинам Демократической партии», чтобы выиграть первичную кампанию против своего противника Хилла Харпера.

Ранее в антисемитизме обвинили Байдена. Эксперты еврейских организаций заявили, что американский лидер виноват в росте антиеврейских настроений в США после начала конфликта между радикальным палестинским движением ХАМАС и Израилем.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп заявил, что разбомбил бы Москву, если бы СВО началась при его президентстве. И пригрозил Китаю из-за Тайваня

      Владелец AliExpress ужесточил условия для российских клиентов. Как это отразится на покупателях?

      Обнаружен новый тип вулканического извержения

      Актер из «Приключений Электроника» объяснил непопулярность Хаматовой за рубежом

      Дрон ВСУ атаковал автомобиль в российском регионе

      «Локомотив» объявил об уходе Дзюбы

      Более половины пунктов повестки совещания с участием Путина оказались секретными

      Российский школьник выстрелил в пятилетнего брата из винтовки дедушки

      Суд Евросоюза отклонил иск «Белавиа» о снятии санкций

      Стало известно о массированных ударах по ВСУ на запорожском участке фронта

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше