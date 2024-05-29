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19:25, 29 мая 2024Силовые структуры

В Москве девушка напала на контролера в автобусе и попала под следствие

СК: в Москве задержали девушку за нападение на контролера в автобусе

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

На востоке Москвы задержали девушку, напавшую на контролера. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 19 апреля подозреваемую в салоне автобуса остановили для проверки оплаты проезда. Однако она ехала без билета. Девушка захотела выйти из автобуса и несколько раз ударила контролера.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 1 статьи 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ. Вскоре решится вопрос об аресте задержанной.

Ранее стало известно, что в Москве женщина отхлестала по щеке контролера в автобусе и попала под следствие.

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      Екатерина Кашурникова
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