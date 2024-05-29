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23:32, 29 мая 2024Силовые структуры

В России взыщут 238 миллионов евро с Deutsche Bank

Суд принял решение взыскать с Deutsche Bank €238 млн по иску «Русхимальянса»

Фото: Pogiba Alexandra / Global Look Press

Российский суд принял решение о взыскании с Deutsche Bank 238,126 миллиона евро по иску «Русхимальянса». Об этом свидетельствует опубликованная органом резолютивная часть решения.

Кроме того, суд постановил выплатить российской компании неустойку, которую начислят на сумму основного долга по ставке 1,5 процента годовых за каждый просроченный день.

Деньги будут взысканы по курсу евро к рублю на фактический день оплаты. Помимо этого Deutsche Bank заставят выплатить «Русхимальянсу» компенсацию госпошлины.

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      Александра Синицына
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