В Росздравнадзоре опровергли информацию о перебоях с вакциной от коклюша

Росздравнадзор опроверг информацию о перебоях с вакциной от коклюша «Пентаксим»

Росздравнадзор опроверг информацию о перебоях с вакциной от коклюша «Пентаксим». Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее медицинский портал «Медвестник» сообщил, что в ряде клиник в нескольких регионах наблюдаются перебои с самой распространенной коклюшной вакциной «Пентаксим».

«По данным Росздравнадзора, с начала года в гражданский оборот введено более 1,4 миллиона упаковок вакцины "Пентаксим", что соответствует показателям предыдущих лет год к году», — завили в ведомстве.

На сегодняшний день остатки вакцины составляют более 2,4 миллиона упаковок, добавили в Росздравнадзоре, сославшись на систему маркировки лекарств.

Информация о перебоях с вакциной от коклюша в регионах получила широкое распространение в российских СМИ и соцсетях. Позже ряд СМИ выступил с опровержением, ссылаясь на комментарии Минздрава.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»