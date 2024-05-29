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16:05, 29 мая 2024Интернет и СМИ

В Росздравнадзоре опровергли информацию о перебоях с вакциной от коклюша

Росздравнадзор опроверг информацию о перебоях с вакциной от коклюша «Пентаксим»

Фото: Unsplash

Росздравнадзор опроверг информацию о перебоях с вакциной от коклюша «Пентаксим». Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее медицинский портал «Медвестник» сообщил, что в ряде клиник в нескольких регионах наблюдаются перебои с самой распространенной коклюшной вакциной «Пентаксим».

«По данным Росздравнадзора, с начала года в гражданский оборот введено более 1,4 миллиона упаковок вакцины "Пентаксим", что соответствует показателям предыдущих лет год к году», — завили в ведомстве.

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На сегодняшний день остатки вакцины составляют более 2,4 миллиона упаковок, добавили в Росздравнадзоре, сославшись на систему маркировки лекарств.

Информация о перебоях с вакциной от коклюша в регионах получила широкое распространение в российских СМИ и соцсетях. Позже ряд СМИ выступил с опровержением, ссылаясь на комментарии Минздрава.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»

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      Олег Давыдов
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