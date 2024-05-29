В Союзе армян России призвали расследовать инцидент с католикосом всех армян

Союз армян России призвал расследовать инцидент с католикосом Гарегином II

Союз армян России призвал расследовать инцидент с католикосом всех армян Гарегином II, который произошел во вторник, 28 мая, у мемориального комплекса «Сардарапат». Соответствующее заявление было опубликовано в Telegram-канале организации.

В публикации Союза армян России отмечается, что произошедшее у «Сардарапата», где группа силовиков попыталась незаконно воспрепятствовать делегации Армянской апостольской церкви во главе с католикосом Гарегином II пройти к мемориалу, является не только «вопиющим нарушением протокольно-правовых, моральных и духовно-нравственных норм», но и «элементом атаки на суверенные основы государства, мировоззренческие и традиционные ценности народа».

В организации призвали власти Армении, глав армянских церквей и епархий, местные политические и общественные организации и лидеров мнений публично выступить со своей позицией касательно происходящего. Там также потребовали провести независимое расследование инцидента «с целью выявления источника, принимавшего такое политическое решение, и привлечения к ответственности превысивших свои полномочия представителей силовых структур, не дожидаясь, пока их и их потомков постигнет (неминуемо) кара Господня».