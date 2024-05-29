В США объяснили рассмотрение разрешения ВСУ бить по России американским оружием

WP: США могут разрешить Украине бить их оружием по России, так как ВСУ уязвимы

США могут разрешить Украине бить поставленным оружием по территории России, так как Вооруженные силы Украины (ВСУ) в настоящий момент находятся в уязвимом положении. Рассмотрение таких мер объяснил обозреватель газеты The Washington Post Дэвид Игнейшес.

«Тот факт, что подобные шаги рассматриваются сейчас, свидетельствует о растущей обеспокоенности администрации [президента США Джо Байдена] уязвимостью Украины на поле боя», — утверждается в публикации.

По мнению эксперта, такое решение означало бы готовность к эскалации конфликта со стороны Байдена, несмотря на его тщательно выверенную политику. Согласно публикации, президент США «поддерживает Украину, стараясь избежать прямой конфронтации с президентом России Владимиром Путиным».

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, комментируя возможность разрешения Украине бить поставленным оружием по России, заявила, что США не хотят обострения украинского конфликта ни в какой форме.