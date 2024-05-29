Военный инструктор перечислил нежелательные варианты позывных

Инструктор «Пиночет»: выбирая позывной, стоит избегать сложных иностранных слов

Военным следует отказаться от сложных иностранных слов при выборе позывного во избежание возникновения трудностей при радиообмене. Такой совет дал инструктор Центра специальной тактической и начальной военной подготовки «Рокот» с позывным «Пиночет» в беседе с РИА Новости.

Кроме того, он порекомендовал не выбирать длинные позывные. При этом собеседник агентства подчеркнул, что выбор позывного — личное дело каждого бойца. По его словам, один из самых популярных вариантов — «Лис».