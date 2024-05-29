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21:24, 29 мая 2024Россия

ВСУ дважды обстреляли Шебекино

Гладков: ВСУ дважды обстреляли Шебекино дронами-камикадзе, пострадавших нет

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) дважды обстреляли город Шебекино в Белгородской области при помощи дронов-камикадзе. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Гладков уточнил, что в результате атак никто из мирного населения не пострадал. По его словам, первый беспилотник упал и сдетонировал неподалеку от частного жилого дома, повредив его кровлю.

«Второй дрон упал в черте города без детонации. Оперативные службы изъяли БПЛА и обезвредили боеприпас», — добавил губернатор Белгородской области.

Ранее Гладков рассказал, что дрон ВСУ атаковал машину с мирными жителями в Белгородской области. Беспилотник сбросил на автомобиль взрывное устройство.

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      Александра Синицына
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