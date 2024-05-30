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18:38, 30 мая 2024Россия

Двоих бывших членов правительства выдвинули на праймериз по довыборам в Госдуму

Матыцина и Абрамченко выдвинули на праймериз «Единой России» по довыборам в ГД

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Экс-министра спорта Олега Матыцина и бывшего вице-премьера Викторию Абрамченко выдвинули на праймериз для участия в довыборах в Госдуму. Об этом сообщил официальный Telegram-канал партии «Единая Россия» (ЕР).

Матыцину предложено участвовать в предварительном голосовании для выдвижения на довыборах депутата Госдумы от Брянской области, Абрамченко — от Ростовской области.

«Данный вопрос обсуждался с председателем партии Дмитрием Медведевым», — отметил секретарь Генсовета Андрей Турчак, слова которого приводит канал ЕР.

Абрамченко и Матыцин не вошли в новый состав правительства, члены которого были утверждены после переизбрания президента России Владимира Путина. Главным событием в обновленном составе кабмина стало назначение Андрея Белоусова на должность главы Минобороны. На этом посту он сменил Сергея Шойгу, возглавлявшего военное ведомство на протяжении 12 лет.

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      Алан Босиков
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