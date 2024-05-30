Гинеколог назвала симптомы «помолодевшего» женского вида рака

Если раньше рак шейки матки обнаруживали в основном у женщин старше 40 лет, то теперь его диагностируют и молодым девушкам, рассказала акушер-гинеколог Сурае Назарова. Симптомы запущенного рака шейки матки она назвала в беседе с «Вечерней Москвой».

Причиной возникновения рака шейки матки она назвала онкогенные типы вируса папилломы человека (ВПЧ). В число факторов риска она также включила раннее начало половой жизни, беспорядочную смену половых партнеров, неиспользование барьерных методов контрацепции и курение.

На начальных стадиях болезнь может никак не проявляться, предупредила Назарова. Однако на запущенных стадиях этого онкологического заболевания может появиться множество симптомов: кровянистые выделения после полового акта, межменструальные кровянистые выделения, болезненные и длительные менструации, боли при половых контактах, внизу живота и спине. Для своевременной диагностики рака шейки матки гинеколог призвала женщин регулярно проходить осмотры у акушера-гинеколога даже при отсутствии жалоб.

Ранее гинеколог Мария Конакова перечислила распространенные признаки предменструального синдрома. Самыми распространенными жалобами она назвала болезненность и чувствительность груди, головные боли, вздутие живота, прибавку в весе, отечность, снижение либидо, усталость и раздражительность.

