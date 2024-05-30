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21:00, 30 мая 2024Забота о себе

Гинеколог назвала симптомы «помолодевшего» женского вида рака

Фото: Unsplash

Если раньше рак шейки матки обнаруживали в основном у женщин старше 40 лет, то теперь его диагностируют и молодым девушкам, рассказала акушер-гинеколог Сурае Назарова. Симптомы запущенного рака шейки матки она назвала в беседе с «Вечерней Москвой».

Причиной возникновения рака шейки матки она назвала онкогенные типы вируса папилломы человека (ВПЧ). В число факторов риска она также включила раннее начало половой жизни, беспорядочную смену половых партнеров, неиспользование барьерных методов контрацепции и курение.

На начальных стадиях болезнь может никак не проявляться, предупредила Назарова. Однако на запущенных стадиях этого онкологического заболевания может появиться множество симптомов: кровянистые выделения после полового акта, межменструальные кровянистые выделения, болезненные и длительные менструации, боли при половых контактах, внизу живота и спине. Для своевременной диагностики рака шейки матки гинеколог призвала женщин регулярно проходить осмотры у акушера-гинеколога даже при отсутствии жалоб.

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      Александра Лисица
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