Грязная обувь стала трендом у молодежи

NYP: рваная обувь с заведомо грязной подошвой стала трендом у молодежи

Грязные кеды и кроссовки стали трендом у молодежи в 2024 году. Соответствующую информацию публикует New York Post (NYP).

Согласно материалу, представители поколения Z тратят сотни долларов на рваную обувь с потертостями и заведомо загрязненной подошвой. Особенной популярностью пользуются модели люксового бренда Golden Goose.

Любовь к подобной обуви модные блогеры объясняют ее удобством и универсальностью. По их словам, у них нет необходимости тщательно ухаживать за заведомо грязными кедами. «Новые кеды все равно бы стали грязными очень быстро. Зачем расстраиваться зря? Я купила Golden Goose и забыла об этой проблеме», — высказалась одна из инфлюэнсеров.

Ранее стилист Александр Рогов назвал «грязные» вещи трендом сезона.