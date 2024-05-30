Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
12:23, 30 мая 2024Ценности

Грязная обувь стала трендом у молодежи

NYP: рваная обувь с заведомо грязной подошвой стала трендом у молодежи

Фото: Libor / Pixabay

Грязные кеды и кроссовки стали трендом у молодежи в 2024 году. Соответствующую информацию публикует New York Post (NYP).

Согласно материалу, представители поколения Z тратят сотни долларов на рваную обувь с потертостями и заведомо загрязненной подошвой. Особенной популярностью пользуются модели люксового бренда Golden Goose.

Материалы по теме:
Раздевайтесь дома Сгоревшие миллиарды, вебкам-модели и мужчины в корсетах: как коронавирус навсегда изменил мир моды
Раздевайтесь домаСгоревшие миллиарды, вебкам-модели и мужчины в корсетах: как коронавирус навсегда изменил мир моды
28 декабря 2020
Грязный шик Почему богатые люди тратят тысячи долларов на грязную, рваную и старую одежду
Грязный шикПочему богатые люди тратят тысячи долларов на грязную, рваную и старую одежду
2 декабря 2020

Любовь к подобной обуви модные блогеры объясняют ее удобством и универсальностью. По их словам, у них нет необходимости тщательно ухаживать за заведомо грязными кедами. «Новые кеды все равно бы стали грязными очень быстро. Зачем расстраиваться зря? Я купила Golden Goose и забыла об этой проблеме», — высказалась одна из инфлюэнсеров.

Ранее стилист Александр Рогов назвал «грязные» вещи трендом сезона.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле отреагировали на атаки беспилотников ВСУ на Кубань

      Популярный у туристов курорт Европы внезапно опустел

      Красный Крест захотел участвовать в обмене пленными между Россией и Украиной

      Близкий друг Заворотнюк рассказал о ее самочувствии в последние годы жизни

      Депутат на Урале устроил ссору с вице-мэром и отнес себя к лучшим людям

      В МИД России заявили о готовности поддержать суверенитет Китая

      Кадыров обратился к ближайшему окружению с предупреждением

      В России создали гайды по поступлению в вузы

      В России представили дрон из пенопласта

      Врач опровергла популярный миф о лечении распространенного вируса

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше