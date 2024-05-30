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03:30, 30 мая 2024Из жизни

Мужчина попытался избавиться от эрекции и примерз пенисом к замороженной курице

Фото: Korneeva Kristina / Shutterstock / Fotodom

Мужчина устал от сильной эрекции и решил использовать замороженную курицу, чтобы снять сексуальное возбуждение. Об этом в ролике для Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) рассказала врач скорой помощи Инесса Колпакова.

В службу скорой помощи поступил вызов от мужчины с комментарием: «Застрял половой член, принимал "Виагру"». Бригада медиков отправилась по адресу. На месте их ждал пострадавший, который прикрывал бедра простыней. Когда его попросили убрать ткань для осмотра, там обнаружилась замороженная курица.

Мужчина объяснил удивленным врачам, что они с партнершей решили устроить секс-марафон. Чтобы не упасть в грязь лицом, он заранее принял две таблетки средства для стимуляции эрекции. Пара дважды занялась сексом, после чего оба ощутили усталость. Однако возбуждения после приема препарата не проходило. Тогда любовники решили охладить пенис в надежде, что эрекция ослабнет. Для этого они достали из морозильной камеры целую курицу и ножом расширили отверстие рядом с куриными бедрами. Затем мужчина вставил в курицу половой член.

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Через несколько минут он почувствовал облегчение, эрекция начала спадать. Однако вскоре облегчение сменилось болью и отеком. Мужчина попытался снять курицу с пениса, но оказалось, что половой член примерз к птичьей тушке.

Медики попытались помочь мужчине снять курицу, но не преуспели. Пострадавшего пришлось везти в больницу вместе с курицей. Врач не уточнила, что произошло с мужчиной дальше, и смогли ли ему помочь в больнице.

Ранее сообщалось, что мужчина из Туниса неудачно повернулся во сне и сломал пенис в двух местах. 27-летний пациент обратился в больницу через 48 часов, к тому времени его половой член опух, деформировался и посинел.

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      Алиса Дмитриева
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