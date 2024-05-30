«Гений маркетинга» из США напал с ножом на школьниц. Почему соседи считали его странным и причем тут модель из России?

Звавший замуж русскую модель Джейсон Равицца из США оказался маньяком

25 мая ярко одетый мужчина с длинными обесцвеченными волосами вошел в кинотеатр города Брейнтри, штат Массачусетс, и напал на смотревших фильм с Райаном Рейнолдсом школьниц. Позже он поранил двух сотрудников «Макдоналдс», устроил погоню с полицией и наконец был схвачен. «Лента.ру» рассказывает о странном маньяке Джареде Равицце, который пытался жениться на российской модели из Екатеринбурга.

Равицца смеялся во время нападения на школьниц

Вечером в субботу, 25 мая, три сестры Дембовски и их подруга отправились в кино, посмотреть новый детский фильм «Воображаемые друзья». Когда девочки уселись перед экраном, в кинотеатр вошел молодой мужчина с длинными светлыми волосами. Он прошел в зал, где находились дети, подобрался к ним сзади и начал бить кухонным ножом.

Они только взяли еду и уселись. Я думаю, он подошел сзади, а они были ряду на втором. Так вот, он подошел сзади. Моя старшая потянулась за чем-то, и он пырнул ее в спину. Вторую дочь в грудь, а третью резанул по руке. И все это время смеялся. Он пырнул их подругу в руку и убежал. Старшие девочки бросились за ним из кинотеатра, и только потом поняли, что произошло Лиза Дембовски мать пострадавших

Девятилетние близняшки и две девушки 16-17 лет были доставлены в больницу. Раны оказались неопасными для жизни, однако у одной из девочек серьезно пострадала рука. Сотрудник кинотеатра рассказал, что на нападавшем были длинный плащ с поясом, темные очки и светлый парик.

Около семи часов вечера неизвестный напал с ножом на сотрудников «Макдоналдс». Пострадали 21-летняя девушка и 29-летний мужчина. Обоих госпитализировали. Напал на них тот же человек, что и на детей в кинотеатре. Пострадавшие рассказали, что он «корчил рожи как Джек Николсон в "Сиянии"».

Вскоре за автомобилем преступника началась полицейская погоня. В итоге он разбил машину в городе Сандуич и был задержан. Оказалось, что серию нападений устроил 26-летний Джейсон Равицца. Выглядел он так, как описал сотрудник кинотеатра. Пышная обесцвеченная шевелюра оказалась его собственной. Более того, выяснилось, что он из семьи состоятельного психотерапевта. На вопрос полицейских, зачем он напал на людей, мужчина ответил, что «хотел повеселиться».

В апреле Равицца избил отца и попытался жениться на российской модели

Вскоре выяснилось, что еще в апреле у будущего преступника начались проблемы с насилием. Ночью 14 числа Джейсон Равицца — отец Джареда — позвонил в полицию и сказал, что сын его избил. Перед этим, по словам мужчины, у отпрыска случился психический срыв.

Полицейские отметили, что Равицца-младший явно находился под воздействием неких веществ. Он вел себя агрессивно и требовал, чтобы его заковали в наручники. Потом он начал «бормотать что-то о глубинном государстве и масонах». Мужчину отвезли в психиатрическую клинику, где врачи заявили, что в госпитализации он не нуждается. Суд по делу о домашнем насилии назначили на ноябрь, и Равиццу отпустили.

Джаред Равицца и Алена Шихова, 14 апреля 2024 года Фото: @alyona_shikhova

Судя по всему, сразу же после этого он улетел в Калифорнию. Российская модель и дизайнер одежды Алена Шихова рассказала, что 14 апреля Равицца явился на фотосессию коллекции ее бренда в знаменитой гостинице The Beverly Hills Hotel в Лос-Анджелесе и начал приставать к ней. Он предложил уроженке Екатеринбурга руку и сердце и заявил, что хочет завести с ней детей. Кроме того, он утверждал, что поможет Шиховой открыть магазины в Малибу и Нью-Йорке, хвалился своим богатством и показывал фотографии домов по всему миру.

В итоге дизайнер согласилась сотрудничать с Равиццей и даже сфотографировались с ним для социальной сети, но больше ничего не слышала о нем. «В тот момент я не представляла, на что он способен. Я до сих пор в шоке от того, что он сделал. Слава богу, что я жива. Здесь столько сумасшедших, что нужно быть очень осторожной. Никогда не знаешь, что может произойти», — сказала Шихова.

Равиццу обвинили в расправе над соседом и его собаками

Около трех часов дня 25 мая, за несколько часов до нападения на детей, полиция штата Коннектикут приехала по вызову в съемный загородный дом рядом с городом Дип-Ривер. Соседи вызвали правоохранителей, потому что в здании кто-то «громко шумел», а потом некий мужчина выбросил лопату из окна.

Во дворе патрульные обнаружили 70-летнего Брюса Фельдмана. На теле мужчины обнаружили некие «очевидные раны», которые и стали причиной смерти. Вскоре выяснилось, что вместе с Фельдманом дом снимал все тот же Равицца. В частности, там были найдены его личные вещи. Кроме того, считается, что молодой человек расправился с собакой соседа

Позже выяснилось, что Фельдман был изобретателем, который остался без денег из-за развода. Возможно, он согласился поселить у себя изгнанного из дома Равиццу, потому что тот всюду рекламировал себя как «гения маркетинга». В последние годы Фельдман всеми силами пытался разрекламировать свое устройство для сбора листьев, а Равицца, вероятно, предложил помочь с этим.

Брюс Фельдман и Джаред Равицца Фото: @jareeejones

После его задержания полиция начала опрос соседей. «Я спросил полицейских, в безопасности ли мы. Они ответили, что преступник выехал за пределы штата и уже схвачен. Меня попросили опознать разбитый Porsche Macan, и да — это именно та машина, которая приезжала сюда», — рассказал житель Дип-Ривер Чарли Браширс.

Равицца и его отец сильно изменились во время пандемии COVID-19

До всех этих событий Джаред Равицца жил с отцом Джейсоном на острове Мартас-Винъярд в штате Массачусетс. Это место, где обитают состоятельные американцы. Там, например, купил виллу бывший президента США Барак Обама. Джейсон более 35 лет работает психотерапевтом и занимается тревожными состояниями, депрессией, СДВГ и проблемами низкой самооценки. Учитывая состояние семьи, его карьера, видимо, была очень успешной.

Как рассказали соседи, отец и сын сильно изменились во время пандемии COVID-19. Они обесцветили волосы, начали «фанатично заниматься спортом» и одеваться так, «будто живут на Гавайях или в Калифорнии» — бейсболки козырьком назад, свободные гавайские рубашки и шорты с плащами и шубами сверху. Дошло до того, что они стали настолько похожи, что издалека их было не отличить

При этом Равицца-младший начал выкладывать в социальные сети фотографии, на которых он наносил на лицо грим и красил ногти в стиле глэм-рокеров 80-х. С соседями он «держался надменно и только молча смотрел в глаза, когда с ним здоровались».

Во вторник, 28 мая, Джаред Равицца впервые предстал перед судом, выслушал обвинения, заявил о своей полной невиновности и был отправлен на психиатрическую экспертизу. Остается только гадать, что происходило в этой странной семье, и почему сын успешного психотерапевта совершил то, что совершил.

