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20:22, 30 мая 2024Интернет и СМИ

Звезда «Женского стендапа» рассказала о помешавшем ей работать эротическом фото

Кадр: Ирина Mягкова / YouTube

Креативный продюсер и участница шоу «Женский стендап» на канале ТНТ Ирина Мягкова рассказала, как ей прислали эротическую фотографию и этим помешали работать. Подробности она раскрыла в выпуске шоу «Личка», доступном на YouTube.

Звезда проекта вспомнила, что однажды получила фотографию полового органа от своего знакомого, когда была на рабочем собрании. Ее коллега юморист Игорь Джабраилов, находившийся с ней рядом, вспомнил, что в этот момент Мягкова покраснела. «Она не могла говорить даже», — рассказал комик.

Мягкова объяснила, что сообщение стало для нее неожиданностью. Кроме того, подчеркнула юмористка, она не понимала мотивацию такого поступка. «Вот мне прислали, и я такая: "Что писать? Типа смайлик? Ух ты? Что писать? Красотища?» — высказалась о случившемся юмористка.

Ранее продюсер «Женского стендапа» рассказала о напугавшем ее подарке от поклонницы. Она вспомнила, что во время гастролей получила букет цветов от неизвестного отправителя. Мягкова опубликовала фото подарка в соцсети и пригрозила в шутку, что вызовет полицию, если покупатель цветов не раскроет свою личность.

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      Мария Большакова
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