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07:00, 31 мая 2024Ценности

54-летняя Дженнифер Лопес показала кубики пресса в откровенном наряде

Певица Дженнифер Лопес снялась в откровенном наряде для рекламы коктейлей

Кадр: @jlo

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес снялась в откровенном наряде для рекламы собственного бренда алкогольных коктейлей Delola. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном видео 54-летняя знаменитость показала кубики пресса в сияющем зеленом бюстгальтере с завязками и облегающей юбке, оформленной высокой талией и разрезом на бедре. Также для своего образа звезда примерила халат с перьями, открытые туфли на шпильке и массивные солнцезащитные очки.

При этом визажисты сделали в макияже Лопес акцент на естественность, нанеся на губы нюдовую помаду. Стилисты, в свою очередь, уложили ее волосы в объемные локоны.

Ранее сообщалось, что Дженнифер Лопес взволновала фанатов своим внешним видом после похудения. Папарацци запечатлели исполнительницу во время прогулки в Лос-Анджелесе в сером платье длины миди с пуговицами и поясом в области талии.

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      Мария Винар
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