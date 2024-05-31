Дачникам назвали способ избавиться от надоедливого растения

Агроном Коврижных назвала способы избавиться от молочая на участке

От молочая на участке можно избавиться выкапыванием, выжиганием и мульчированием. Советами по избавлению от надоевшего растения с разветвленной корневой системой с порталом «МосСми» поделилась ученый-агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных.

Выкапывание поможет, если начать его сразу после всходов, уточнила агроном. Она добавила, что после выкапывания сорняка необходимо сразу сжечь его, иначе он снова начнет расти. Другой способ — выжигание растущего растения, нужно применять с помощью газовой горелки. Для достижения эффекта желательно выжигать молочай несколько раз в сезон.

Мульчирование — еще один действенный метод борьбы с растением. В этом случае почву следует посыпать соломой или картоном. Слои начнут вредить корневой системе молочая и затруднят его рост.

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