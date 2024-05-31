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20:05, 31 мая 2024Ценности

Инстасамка примерила мини-платье без бюстгальтера перед камерой

Рэперша Инстасамка примерила облегающее платье без бюстгальтера перед камерой

Фото: @instasamka

Рэперша Дарья Зотеева, более известная как Инстасамка, примерила облегающий наряд без бюстгальтера перед камерой. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

24-летняя исполнительница снялась на прозрачном балконе на фоне заросшего деревьями склона. Она позировала, стоя боком к камере и согнув одну ногу в колене. При этом знаменитость надела блестящее розовое мини-платье на тонких бретелях отечественного бренда AMO, которое подчеркивало ее фигуру.

Инфлюэнсерша завязала волосы в пучок и завершила образ массивными солнцезащитными очками, несколькими браслетами из бусин и серьгами-пусетами.

Ранее бывшая солистка поп-группы «Серебро» Ольга Серябкина снялась в откровенных позах и показала фото фанатам.

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      Карина Черных
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